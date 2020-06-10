فيديو.. محمد رمضان يكشف عن تمثاله ويعلن موعد طرح "كورونا فيروس "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

واصل الفنان محمد رمضان، تشويقه لكليبه الجديد "كورونا فيروس" قبل طرحه بساعات، حيث من المقرر طرحه في تمام الساعة ١٢ بعد منتصف الليل.

ونشر رمضان، فيديو أثناء تواجده داخل مكتبه عبر حسابه على إنستجرام، وهو الذي كشف عن وجود تمثال له داخل مكتبه، كما كشف عن جزء من الأغنية في الخلفية، وعلق: "الليلة على قناتي الرسمية على يوتيوب".

الأغنية يتعاون "رمضان" فيها مع المخرج محمد سامى، وسيتم طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.