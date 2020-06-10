"ربنا يملالكم حياتكم طاعة".. أحمد خالد صالح يهنئ الشرنوبي على عقد قرانه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان أحمد خالد صالح، على تهنئة الفنان محمد الشرنوبي بعقد قرانه على راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام.

ونشر أحمد خالد، صورة تجمعه مع خطيبته هنادي مهنا، والشرنوبي وزوجته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "بارك الله لكما وعليكما، وجمع بينكما في خير.. ألف مبروك يا حبايبي.. ربنا يملالكم حياتكم محبة ونجاح وطاعة".

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وكان محمد الشرنوبي، قد أعلن خبر عقد قرانه على راندا رياض، الذي احتفل بخطبته لها في ديسمبر الماضي، حيث نشر كل منهما صورا من جلسة التصوير الخاصة بعقد القران على إنستجرام.

يذكر أن محمد الشرنوبي أعلن في ديسمبر الماضي، خطبته على راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام.