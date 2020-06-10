"أهم محتوى شافه اليوتيوب".. عمرو سلامة يعلق على توقف "الدحيح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :

حرص المخرج عمرو سلامة، التعليق على توقف برنامج "الدحيح".

وكتب سلامة، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "‏الدحيح بدون ذرة تحيز أهم محتوى عربي شافه اليوتيوب، انا في عدد الحلقات المهول، ماعتقدش إن في حلقة فاتتني، وسيظل كنز معلوماتي وترفيهي ومرجع مهم".

وكان أحمد الغندور، مُقدم برنامج الدحيح، والمعروف بتقديم محتوى علمي مبسط، قد أعلن عن انتهاء التجربة التي بدأها منذ 3 سنوات، وحققت نجاحًا واسعًا، وقالت الشركة المنتجة، إن توقف البرنامج يعود إلى مشكلات إنتاجية وبسبب الظروف التي تمر بها المؤسسات الإعلامية في العالم.