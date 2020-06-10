"الحياة هتبقى أسهل".. العسيلي يوجه نصيحة لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان محمود العسيلي، على توجيه نصيحة لمتابعيه، وذلك عبر حسابه على تويتر.

وكتب العسيلي، قائلا : " لو فكرت شوية.. إن كل إنسان عنده نقط ضعف زي ما انت عندك نقط ضعف.. إنه عنده عيوب زي ما حضرتك عندك عيوب.. إنه بيخاف من حاجات مالهاش مبرر زيك بالضبط .. بيعمل حاجات وحشة أوي .. بيغير وينفسن ويكره ويغلط، بس في حاجات حلوة أكبر بكتير بردوا زي اللي عندك

Advertisements

لو شوفت دا .. الحياة هتبقى أسهل بكتير".

يذكر أن، محمود العسيلي"، قال في لقائه ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي على فضائية "القاهرة والناس": "نفسي ألحن لعمرو دياب ومحمد منير وحماقي ، ودا شرف كبير لي، وكان هناك أكثر من مشروع مع عمرو دياب وحماقي وإن شاء الله يكمل على خير، ونفسي أعمل دويتو غنائي مع المطربة أنغام لأنها بتفهم الموسيقى والمزيكا، ولو عملنا دويتو مع بعض هيبقى فيه دراسة".