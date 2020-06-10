متاثرًا بمسلسل بـ100 وش".. آسر ياسين يعلق على قضية نصب في طنطا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان آسر ياسين، التعليق عما تم تداوله عبر السوشيال ميديا، بخصوص نصب أحد الأشخاص في طنطا على طلبة جامعيين وترك لهم ورقة في المكتبة التي تركها وهرب مكتوبًا بها جملة مليونير _ مليونير.

كتب ياسين، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "نصاب ضحك على طلاب عايزة تغش.. الطالب اللي هيعمل محضر هيترفد خلوا بالكوا".

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ويبدو أن صاحب المكتبة، كان متأثرا بأغنية" مليونير" وأحداث مسلسل "ب ١٠٠ وش"، بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، وعرض في دراما رمضان المنقضي.

ويشارك في البطولة أيضا كل من إسلام إبراهيم، ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقى ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى.