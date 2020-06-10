صور.. هكذا احتفلت سيرين عبد النور بعيد ميلاد ابنتها تاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة سيرين عبد النور، على الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها تاليا التاسع، الذي يوافق اليوم الأربعاء.

ونشرت سيرين، صورا مع ابنتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "صاروا 9 سنين، عقبال المية يا قلبي انتي! يا رب احميلي اياها من كل شر وعطيها سعادة الدنيا وخليني حدها سند ومصدر قوة لقلبها الصغير.. تاليا رحمه".

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كما طرح فيديو عبر ستوري حسابها، وهى تغني لابنتها في عيد ميلادها.

وحرص عدد من الفنانين على مشاركتها فرحتها، منهم الفنانة ماجي بوغصن فقالت :" عقبال المية سنة، ويخليلك هذه القمر"، وقالت كندة علوش:" عقبال المية".

يذكر أن، سيرين عبد النور تزوجت من اللبناني فريد رحمة عام 2007، وأنجبت ابنتها تاليا يوم 10 من شهر يونيو عام 2011 وأنجبت طفلها الثاني يوم 17 من شهر مارس عام 2018 ويدعى كريستيانو.