وفاء عامر لـ"عمرو يوسف وياسر جلال": "أنتم راقيين أوي بجد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قالت الفنانة وفاء عامر، إن الفن المصري المحترم بخير، وذلك تعليقًا منها على المبادرة التي قام بها ياسر جلال بزيارة منزل عمرو يوسف؛ ليتعرف منه على حقيقة اعتذاره عن مسلسل "سيف الله خالد بن الوليد" بعد أن تم ترشيحه لتولي المهمة.

وكتبت عامر، عبر ستوري حسابها على إنستجرام، قائلة: "عمرو يوسف وياسر جلال.. قمة الفن في قمة الاحترام.. أنتم راقيين أوي بجد.. لسه الفن المصري المحترم بخير".

ويأتي تعليق وفاء عامر بعد الفيديو، الذي يجمع النجمين، بعد التعاقد مع ياسر جلال؛ لتقديم مسلسل "خالد بن الوليد" بدلا من عمرو يوسف، الذي اعتذر لارتباطه بمسلسل آخر عام 2021.