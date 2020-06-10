عمرو سلامة: برنامج "الدحـيح" أهم محتوى عربي شافه اليوتيوب

علق المخرج عمرو سلامة من خلال تدوينة على توقف برنامج "الدحيح"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر".
شافه اليوتيوب، انا في عدد الحلقات المهول، ماعتقدش إن في حلقة فاتتني، وسيظل كنز معلوماتي وترفيهي ومرجع مهم ".
وكتب "سلامة": " الدحيح بدون ذرة تحيز أهم محتوى عربي
يذكر ان أحمد الغندور، مُقدم برنامج "الدحيح"، أعلن، أمس، الثلاثاء، والمعروف بتقديم محتوى علمي مبسط، انتهاء التجربة التي بدأها منذ 3 سنوات، وحققت نجاحًا واسعًا، وقالت الشركة المنتجة، إن توقف البرنامج يعود إلى مشكلات إنتاجية وبسبب الظروف التي تمر بها المؤسسات الإعلامية في العالم.
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