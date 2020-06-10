تعرف على ما تعلمته دانييلا رحمة من سنة 2020

نشرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة صورة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام أثناء سباحتها مع الدولفين وتقبله. علقت رحمة على الصورة موضحة ما تعلمته من سنة 2020 وهي عدم أخذ الأمور كأنها مضمونة كذلك تقدير الأشياء التي بين ايدينا. ايدينا. Advertisements يذكر أن دانييلا رحمة شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل اولاد آدم مع ماغي بو غصن، مكسيم خليل، قيس شيخ نجيب وغيرهم من نجوم سوريا ولبنان.

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