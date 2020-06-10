ستيفاني صليبا: التحدي هذا الصيف أن تجد الفرح في الأماكن القريبة

نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا صورة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، وعلقت عليها قائلة أن التحدي هذا الصيف هو إيجاد الفرح والمشاريع الجميلة في الأماكن القريبة والبسيطة الفرح والمشاريع الجميلة في الأماكن القريبة والبسيطة تفاعل عدد كبير من جمهور صليبا مع صورتها وكلامها حيث حصلت على إعجاب أكثر من 30 ألف شخص كذلك العديد من التعليقات الإيجابية. على إعجاب أكثر من 30 ألف شخص كذلك العديد من التعليقات الإيجابية. Advertisements يذكر أن ستيفاني صليبا شاركت عابد فهد في مسلسل الساحر والذي عُرض في موسم رمضان الماضي على قناة أبو ظبي.

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