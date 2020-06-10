ستيفاني صليبا: التحدي هذا الصيف أن تجد الفرح في الأماكن القريبة

نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا صورة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، وعلقت عليها قائلة أن التحدي هذا الصيف هو إيجادالفرح والمشاريع الجميلة في الأماكن القريبة والبسيطة
تفاعل عدد كبير من جمهور صليبا مع صورتها وكلامها حيث حصلتعلى إعجاب أكثر من 30 ألف شخص كذلك العديد من التعليقات الإيجابية.
يذكر أن ستيفاني صليبا شاركت عابد فهد في مسلسل الساحر والذي عُرض في موسم رمضان الماضي على قناة أبو ظبي.
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