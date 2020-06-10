محمد سرور ينتهي من تسجيل "خليها على الله" وينتظر عرضها

انتهى الفنان محمد سرور من وضع صوته على أغنية صيفية بامتياز، استلمتها شركة الإنتاج أخيراً في نسختها النسخة الثانية التي تشمل التوزيع الموسيقي. وقد قدمها لشركة لايف ستايلز ستديوز الملحن الشهير الدكتور مصطفى العسال وقامت الشركة بترشيح الفنان محمد سرور لثقتها التامة بأنها من أغاني الإيقاعات التي تليق بأدائه وطلته الفنية. من أغاني الإيقاعات التي تليق بأدائه وطلته الفنية. هذا وأثنى الملحن الدكتور مصطفى العسال على حسن الاختيار بعد سماع التسجيل بصوت النجم الصاعد محمد سرور. Advertisements الأغنية من كلمات مؤمن راجح وألحان الدكتور مصطفى العسال وتوزيع موسيقي من كل من أحمد حسام و إلهامي دهيمة وسجلت بستوديوهات Brothers Music Studio في القاهرة. موسيقي من كل من أحمد حسام و إلهامي دهيمة وسجلت بستوديوهات Brothers Music Studio في القاهرة. واختارت شركة الإنتاج المخرجة الموهوبة بتول عرفة لإعداد ستوري بورد لتنفيذ الفيديو كليب والذي سوف يصور في مصر بتقنيات عالمية واستخدام اجهزة بتكنولوجية متقدمة. تسعى شركة الإنتاج والمخرجة للانتهاء من تصوير الفيديو كليب لطرحة على الفضائيات العربية الشهر المقبل.

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