هنادي مهنا تهنئ الشرنوبي بزواجه من راندا رياض

هنأت الممثلة الشابة هنادي مهنا الفنان محمد الشرنوبي بعد عقد قرانه على راندا رياض، مديرة أعمال أنغام، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". نشرت مهنا صورة تجمعه بالشرنوبي مع أحمد خالد Advertisements صالح وراندا رياض وعلقت عليها متمنية لهما دوام السعادة، وهي الصورة نفسها والتعليق الذي استخدمه أحمد خالد صالح في تهنئته للشرنوبي. صالح وراندا رياض وعلقت عليها متمنية لهما دوام السعادة، وهي الصورة نفسها والتعليق الذي استخدمه أحمد خالد صالح في تهنئته للشرنوبي. يذكر أن هنادي مهنا شاركت في مسلسل الفتوة الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، المسلسل من بطولة ياسر جلال ومي عمر ورياض الخولي وأحمد صلاح حسني ونجلاء بدر وغيرهم من النجوم، كما شاركت في مسلسل خيانة عهد مع يسرا وحلا شيحة وخالد سرحان.

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