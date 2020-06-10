أحمد خالد صالح يهنئ الشرنوبي بزواجه من راندا رياض

هنأ الممثل الشاب أحمد خالد صالح الفنان محمد الشرنوبي بعد عقد قرانه على راندا رياض، مديرة أعمال أنغام، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". نشر صالح صورة تجمعه بالشرنوبي مع هنادي مهنا وراندا رياض وعلق عليها متمنيًا لهما دوام السعادة. Advertisements يذكر أن أحمد خالد صالح شارك في مسلسل الفتوة الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، المسلسل من بطولة ياسر جلال ومي عمر ورياض الخولي وأحمد صلاح حسني ونجلاء بدر وغيرهم من النجوم، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي. الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، المسلسل من بطولة ياسر جلال ومي عمر ورياض الخولي وأحمد صلاح حسني ونجلاء بدر وغيرهم من النجوم، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

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