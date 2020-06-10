في هذا الموعد .. عمل جديد يجمع بين محمد رشاد وأحمد زعيم

كشفت شركة RH PRODUCTIONS عن أحدث أعمالها الفنية، والتي تجمع بين الفنانين محمد رشاد وأحمد زعيم، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشرت الشركة صورة تجمع أحمد زعيم ومحمد رشاد، وعلقت عليها قائلة: مفاجأة

قريبًا جدًااا من RH مع محمد رشاد وأحمد زعيم .. استنونا وهنقولكم كل التفاصيل.

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يذكر أن الفنان محمد رشاد طرح مؤخرًا كليب بعنوان لا بسيطة، وهو من إخراج نبيل مكاوي، والأغنية هشام عبد

الحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع طارق عبد الجبار، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد زعيم طرح مؤخرًا كليب بعنوان بص في المرايا، وهو من إخراج كريم نجيب، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما، كما حقق الكليب نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.