أنغام تُهنئ مديرة أعمالها والشرنوبي على عقد قرانهما

هنأت النجمة أنغام مديرة أعمالها، رندا رياض، والفنان محمد الشرنوبي، على عقد قرانهما. ونشرت "أنغام" صورة لعقد القران، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". Advertisements وعلقت "أنغام" على الصورة: "مبرووك لحبيبة قلبي وأختي راندا رياض، وحبيبي المحترم محمد الشرنوبي، ربنا يسعدكم ويحفظكم يا حبايب قلبي وروحي".

جدير بالذكر ان الفنان محمد الشرنوبى عقد قرانه منذ قليل، على خطيبته راندا رياض، في منزل عائلة العروس، واقتصر الحفل على حضور الأسرتين فقط، والتزم الثنائي بجميع الإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من خطيبته راندا رياض، في منزل عائلة العروس، واقتصر الحفل على حضور الأسرتين فقط، والتزم الثنائي بجميع الإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، ومن المقرر أن يقيم الثنائي حفل زفاف يجمع الأهل والأصدقاء بعد انتهاء الأزمة الراهنة.

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