"فرح أون لاين".. مواقع التواصل تشارك محمد الشرنوبي عقد زفافه بسبب كورونا

احتفل الفنان محمد الشرنوبى، اليوم بعقد قرانه، على خطيبته راندا رياض، في منزل عائلة العروس، واقتصر الحفل على حضور العائلتين فقط.
وشارك جمهور الفنان محمد الشرنوبي، بالتهنئة من خلال حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين لهم السعادة والبركة في حياتهم الزوجية.
وتصدر هاشتاج محمد الشرنوبي، معدلات تداول الرواد بموقع تبادل الصور والفيديوهاتالشهير انستجرام وتويتر، عقب نشر صور حفل الزفاف الذي اقتصر على العائلتين فقط، حفاطا على الأقارب والأصحاب من العدوى بفيروس كورونا المستجد.
ونشر الفنان محمد الشرنوبي، صور من عقد القرآن، وكتب عليها "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات، تم عقد قراني
يشار إلى أن محمد الشرنوبى يعرض له حالياً مسلسل "ليه لأ" من بطولة أمينة خليل، وهالة صدقى، نهير أمين، وعدد كبير من الفنانين، من إخراج مريم أوب عوف، وتأليف ورشة سرد للكاتبة مريم ناعوم.
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