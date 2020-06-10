"فرح أون لاين".. مواقع التواصل تشارك محمد الشرنوبي عقد زفافه بسبب كورونا

احتفل الفنان محمد الشرنوبى، اليوم بعقد قرانه، على خطيبته راندا رياض، في منزل عائلة العروس، واقتصر الحفل على حضور العائلتين فقط.



وشارك جمهور الفنان محمد الشرنوبي، بالتهنئة من خلال حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين لهم السعادة والبركة في حياتهم الزوجية.

وتصدر هاشتاج محمد الشرنوبي، معدلات تداول الرواد بموقع تبادل الصور والفيديوهات

الشهير انستجرام وتويتر، عقب نشر صور حفل الزفاف الذي اقتصر على العائلتين فقط، حفاطا على الأقارب والأصحاب من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ونشر الفنان محمد الشرنوبي، صور من عقد القرآن، وكتب عليها "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات، تم عقد قراني

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على زوجتي حبيبتي راندا رياض، وبنعتذر لكل الناس على عدم حضورهم نظرا لظروف كورونا وخوفا عليكم جميعاً وتم عمل فوتو سيشن بحضور الاسرتين ففط وان شاء الله بعد الأزمة نحتفل جميعاً".

يشار إلى أن محمد الشرنوبى يعرض له حالياً مسلسل "ليه لأ" من بطولة أمينة خليل، وهالة صدقى، نهير أمين، وعدد كبير من الفنانين، من إخراج مريم أوب عوف، وتأليف ورشة سرد للكاتبة مريم ناعوم.