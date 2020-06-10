بالفيديو – وفاة والدة المطرب المصري الشعبي “شيكو”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 يونيو 2020 10:14 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 يونيو 2020 10:14 مساءً - مشاركة

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ونشر “شيكو” مساء يوم الأربعاء مقطع فيديو عبر صفحته على “فيسبوك”، منهارا بالبكاء، قائلا: “محدش يكلملي حد.. شكرا شكرا أمي ماتت”.

وتعاطف المغردون والمدونون مع “شيكو” وتضامنوا معه عبر صفحته، وحرص جمهوره وأصدقاؤه من الوسط الفني على مواساته.

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وكان المطرب الشعبي المصري قد نشر مؤخرا فيديو له عبر “فيسبوك” وهو داخل سيارته وكان يستغيث بأي شخص لإنقاذ والدته المسنة التي يشتبه بإصابتها بكورونا.

وكشف “شيكو” عن تهرب الجميع منه بعد علمهم بالأمر خوفا من انتقال الفيروس إليهم، قائلا: “أعمل إيه؟ أمي بتموت مني ومش لاقي حد يساعدني.. وكله بيهرب مني، أبوس رجليكم وقّفوا جنبي”.