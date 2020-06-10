انتظروا لايف ستايلز ستوديوز ومحمد سرور في تعاون ثالث

بعد ان تعاونت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” مع النجم المصري محمد سرور في عملين فنيين هما كليب أغنية “كل شيء مسموح” الذي تم اصداره في اكتوبر 2019. وكليب أغنية “اضحك الدنيا حلوة” وتم اطلاقه في ابريل 2020.

وبعد ان حققت “لايف ستايلز ستوديوز” مع محمد سرور نجاحات كبيرة ومهمة على الساحة الفنية، يستعد كل من الطرفين لتجديد التعاون مع بعضهما للمرة الثالثة من خلال أغنية جديدة صيفية وضع “سرور” صوته عليها وهي من كلمات مؤمن راجح وألحان الدكتورمصطفى العسال وتوزيع موسيقي من كلٍ من أحمد حسام و إلهامي دهيمة وسجلت بستوديوهات Brothers Music Studio في القاهرة.

اختارت شركة الإنتاج المخرجة بتول عرفة لوضع فكرة مميزة تناسب أجواء الأغنية ليتم تصويرها قريباً جداً في مصر ضمن تقنيات عالمية متقدمة.

عن الأغنية كتب محمد سرور: “استنوا أغنيتي الجديدة بشكل مختلف قوي وفيديو كليب جميل جداً” إنتاج الشركة الرائدة فى الوطن العربى والغالية على قلبي لايف ستايلز ستوديوز”.