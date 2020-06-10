شيكو يعلن وفاة والدته بفيروس كورونا وينهار (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن المطرب المصري شريف يسري الشهير بـ"شيكو"، وفاة والدته، بعد أن اشتبه في إصابتها بفيروس كورونا منذ أيام قليلة، حيث أكد ذلك من خلال فيديو ظهر فيه عبر حسابه على "فيسبوك".

ونشر شيكو، مقطع فيديو جديد عبر حسابه على "فيسبوك"، معلناً من خلاله وفاة والدته، وظهر في حالة انهيار تام وهو يبكي قائلاً :"محدش يكلملي حد شكراً شكراً أمي ماتت ومحدش يكلملي حد عشان هي ماتت".

وحرص الفنان المصري دياب على نعيه قائلاً :”البقاء لله ربنا يرحمها ويصبرك.. في الجنة بإذن الله”، وقال محمود نجل الفنان سعد الصغير :”البقاء لله ربنا يصبرك يا رب”.

وتفاعل الكثير من المتابعين معه عبر التعليقات، حيث قال أحدهم :”الله يرحمها ويحسن إليها ويسكنها فسيح جناته آمين يا رب العالمين”، وعلق متابع آخر "لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم ربنا يرحمها ويغفر لها ويدخلها فسيح جناته ويلهمكم الصبر"، وأضاف ثالث "البقاء لله..ربنا يرحمها ويقويك ويصبرك يارب".

كان شيكو صدم جمهوره منذ أيام بالإعلان عن الاشتباه في إصابة والدته بفيروس كورونا، بعد ظهوره في فيديو وهو يصرخ قائلاً :”أعمل أية أمي تعبانة وبتموت مني ومش لاقي حد يساعدني، وكل ما أكلم حد يهرب مني، أبوس رجليكم اقفوا جنبي".

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وتابع:"الإسعاف اللى بتيجي.. أنا اللي رايح أجبها، حد يقولي أعمل أية وأوديها فين، أنا مين يحس بيا، أمي هتروح مني، أعمل أية يا ناس، أنا في الهرم، أنا بقالي أربع أيام مش عارف أعمل حاجة".

وكشف أيضاً من خلال الفيديو تفاصيل مرض والدته قائلاً:"أنا عملتلها إشاعة في مستشفي دار الحكمة، قالوا عندها التهاب رئوي على الصدر، وقالوا اشتباه في إصابتها بكورونا".

كما طالب شيكو جمهوره في منشور سابق الدعاء لوالدته، حيث قال :"يا رب والنبي أمي انا مليش غيرها، الحمل زاد يارب اللهم لا، اعتراض، ارجوكم الدعاء ليها وليا قوينا يارب".

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يذكر أن المطرب شيكو كان يستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لتصوير كليب جديد بعنوان "ربنا يتمم بخير" من ألبومه الأخير "كل 6 ساعات" مع المخرج محمد فيضى.