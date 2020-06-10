ميريام كلينك عارية فى لقاء تلفزيوني وظهور منطقتها الحساسة دون أن تشعر

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 10 يونيو 2020 09:13 مساءً - من جديد، عادت عارضة الأزياء والمغنية اللبنانية ميريام كلينك، لنشر فيديو حديث لها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» من خلال لقاء تلفزيوني خضعت له مؤخرا.

وظهرت ميريام ، في الفيديو بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت رداء شفاف بدون ملابس داخلية، ليكشف عن بعض تفاصيل جسدها، وبدت بإطلالة جريئة ومثيرة، أشعلت «إنستجرام».

وتعرضت كلينك ، لموقف محرج خلال المقابلة ، حيث ظهرت منطقتها الحساسة دون أن تشعر ، وعندما لاحظت الفنانة تداركت الموقف وحاولت تغطيتها مستخدمة حقيبتها ولكن دون جدوى .