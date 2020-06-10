كواليس جلسة تصوير خطوبة حسن شاكوش

القاهرة - لايف ستايل
احتفل المطرب الشعبي حسن شاكوش، بخطوبته، قبل أيام داخل أحد فنادق محافظة الجيزة، وحرص على التزام الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي تنفيذا لقرارات الدولة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.
ونشر المصور عمر مارو كواليس جلسة تصوير شاكوش وخطيبته، والتي شهدت ارتداءهما للكمامات تماشيا مع الأوضاع التي يعيشها العالم بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتخطت أغنية «شوكولاته سايحة جوه كيك»، لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال حاجز الـ7 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب بعد أسبوع من طرحها.
الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهداتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.
يذكر أن عمر كمال وحسن شاكوش حققا نجاحًا كبيرًا بعد تقديمهما أغاني “بنت الجيران”، و”عود البطل”، و”شمس المجرة”.
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