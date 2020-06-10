عقد قران محمد الشرنوبي وراندا رياض

تم عقد قران الفنان محمد شرنوبي، على خطيبته راندا رياض، اليوم الأربعاء، في منزل العروس.

اقتصر عقد القران على حضور الأسرتين فقط، بينما حرصت راندا، على حضور أنغام نظرًا لـ الصلة القوية التي تجمعهما خاصة وإنها تعتبرها فردا من العائلة.

كما اقتصر الأمر على كتب الكتاب فقط، ومن المقرر ان يقيما الثنائي حفل زفاف يجمع الأهل والأصدقاء لكن بعد إنتهاء الازمة الراهنة.

وإلتزم كل من الشرنوبي، وراندا بجميع الاجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكانت راندا رياض، قد صممت فستانها لدى المصمم اللبناني الشهير زهير مراد، اثناء تواجدها في لبنان قبل ازمة فيروس كورونا، وبدلة محمد الشرنوبي من cougar.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

محمد الشرنوبي يعلن موعد عرض مسلسله الجديد "ليه لأ"

خطيبة محمد الشرنوبى تتألق فى أحدث ظهور بإطلالة محتشمة