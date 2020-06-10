رضوى الشربيني تخطف الأنظار على البحر

القاهرة - لايف ستايل شاركت الاعلامية رضوى الشربيني جمهورها ومتابعيهنها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام . وظهرت رضوى الشربيني من امام البحر بفستان مشجر مع شابوه وردى . وتلقت العديد من التعليقات جاء ابرزها كالاتي : منوره قمراية الماء والخضرا والوجه الحسن مبهجة جدًا Advertisements يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎. يذكر أن رضوى الشربيني انهت الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وحتى الآن لم تعلن موعد عودة الموسم الخامس قد يهمك أيضا: شاهد رضوى الشربيني بصورة جديدة عبر "إنستجرام" منة فضالى تتألق فى أحدث ظهور عبر "إنستجرام"

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