ايمان العاصي تنشر صورة نتيجة تحليل كورونا الخاص بها

شاركت الفنانة إيمان العاصي جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، بصورة أظهرت من خلالها تطور حالتها الصحية بعد أن أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأظهرت إيمان العاصي بالصورة نتيجة التحليل الخاص بها، والذي أجرته نهاية مايو الماضي بمستشفى 6 أكتوبر المركزي التابع لوزارة الصحة، والذي يؤكد شفاءها من فيروس كورونا تماماً.

وقد أعلنت الفنانة إيمان العاصي خلال الفترة الماضية، أنها عانت من فيروس كورونا لعدة أيام، وتبين أنها أصيبت نهاية شهر رمضان الكريم، وقامت بإجراء عدد من التحاليل، وانعزلت عن ابنتها حتى لا تتسبب في عدواها، وظلت تتلقى العلاج في منزلها لأن حالتها لم تكن تحتاج النقل إلى المستشفى.

يشار إلى أن الفنانة إيمان العاصي، كان آخر أعمالها الفنية مسلسل بخط الإيد، الذي شاركت في بطولته بجانب الفنان أحمد رزق، وسوسن بدر، وغيرهما من نجوم الدراما، كما شاركت أيضاً في مسلسل مملكة إبليس، الذي قامت ببطولته غادة عادل، ورانيا يوسف، وأحمد داود، ومجموعة من نجوم الفن، وحققوا من خلاله نجاحاً كبيراً للغاية؛ خاصةً وأنه عرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

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