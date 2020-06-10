هذا هو فارق العمر بين نيللي كريم وخطيبها.. فارق كبير

أعلنت الفنانة نيللي كريم خلال الساعات الماضية خطوبتها من رجل الأعمال عمر إسلام، وذلك في حفل عائلي صغير، اقتصر على المقربين منها فقط بمدينة الجونة.

وأثار خبر خطوبة نيللي كريم جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب فارق السن الكبير بينها وبين خطيبها؛ إذ تبلغ نيللي كريم من العمر 46 عاماً، بينما يبلغ خطيبها من العمر 60 عاماً.

Advertisements

وتساءل الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن خطيب نيللي كريم؛ خاصة وأن اسمه قليل الانتشار في الوسط الفني، على عكس رجال أعمال آخرين، وتبين أن عمر إسلام هو صاحب محلات تراينون، كما أنه أحد الأاصدقاء المقربين لعمرو دياب، وأنه تخرج في الجامعة الأمريكية وأكمل دراسته بعد ذلك في أمريكا، ويعتبر من أشهر الأشخاض في استيراد الأطعمة الفاخرة من خارج مصر، ويمتلك ما يقرب من 90 متجراً من محلاته الشهيرة.

يشار إلى أن الفنانة نيللي كريم قد خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل بـ100 وش مع آسر ياسين، وشريف الدسوقي، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن، وقد حققوا نجاحاً كبيراً للغاية، واعتبر الكثيرون مسلسلهم أفضل مسلسل كوميدي في رمضان 2020؛ مما دفع شركة العدل جروب لإنتاج جزء جديد منه في رمضان 2021.