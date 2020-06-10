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لفتت الشابة العراقية رؤى العزاوي المعروفة بشبيهة النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب الأنظار إليها من جديد بعد أن قامت بنشر فيديو تتحدث فيه عن نفسها ومهنتها.
وعلى الرغم من أن الشابة العراقية بدت بشعر بلون أشقر، إلا أن ذلك لم يمنع تشابه الملامح بينها وبين شيرين إلى حدِ كبير.
وتعمل رؤى "دي جاي" نسائي، وكانت قد قالت إن الناس يوقفونها في الشارع لإلتقاط الصور معها، مع أنها هي نفسها تجد أنها لا تشبه عبد الوهاب كثيراً.
وهذه ليست الشبيهة الوحيدة لشيرين، فقد ظهرت أكثر من شبيهة لها أبرزهن الممثلة المكسيكية ياليتزا إبريسي Yalitza Aparicio، بطلة فيلم "روما".
كانت هذه تفاصيل خبر شبيهة شيرين عبد الوهاب العراقية: نسخة عنها والناس يطلبون إلتقاط الصور معها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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