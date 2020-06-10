عبير فريد شوقي: دكتور صيدلي أهانني وطردني بعد معرفته أنني مريضة كورونا

أجرت عبير فريد شوقي شقيقة الفنانة رانيا فريد شوقي، مكالمة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه التاسعة مساءً، الذي يُقدم عبر شاشة التليفزيون المصري، وتحدثت عبير عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد وما تعرضت له خلال فترة إصابتها بهذا الفيروس، وقالت عبير في مداخلتها إنها لا تعلم مصدر العدوى؛ خاصةً وأنها لم تخرج من منزلها سوى مرة واحدة طوال الأشهر الماضية.

وأضافت أنها خرجت من منزلها يوم الخميس الماضي، وبدأت تظهر عليها الأعراض يوم السبت، وكانت هذه الأعراض عبارة عن شعور بالصداع ثم ارتفاع درجة الحرارة وبعدها آلام متفرقة في مفاصل الجسد، وفقدان لحاسة الشم وحاسة التذوق، كل هذا بجانب السعال المستمر.

وكشفت عن الأزمة التي تعرضت لها بعد ذلك وهي، أنها لم تجد أي دواء في الصيدليات من الأدوية التي ينص عليها برتوكول وزارة الصحة، وأنها أبلغت على أبليكيشن صحة مصر ولم يتواصل معها أي شخص، وبعد عدة محاولات نشرت عبر فيسبوك أنها تحتاج إلى الأدوية، وتفاجأت بالكثير من التعليقات التي أخبرتها بأنها ستتواصل معها من أجل الأدوية، إلى أن لجأت للسوق السوداء واشترت الأدوية بأسعار مضاعفة.



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