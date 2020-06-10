حالة من الجدل الشديد أثيرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تردد استعداد الفنانة مي عمر للبدء في تصوير أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما والذي يحمل اسم لؤلؤ، والذي من المقرر أن يعرض خارج السباق الرمضاني المقبل.
حيث انتهت المؤلفة زينب عزيز من كتابة العمل، ويستعد لإخراجه محمد عبدالسلام، ويتم حالياً اختيار باقي أبطال العمل ومعاينة أماكن التصوير، ومن المفترض أن يعلن عن أسماء نجوم العمل خلال الأيام القليلة المقبلة.
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وتعرضت مي عمر لهجوم شديد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي واتهموها بأنها حصلت على البطولة المطلقة بمساعدة زوجها المخرج محمد سامي الذي اعتاد دائماً على إقحامها في أعماله حتى أصبحت من نجمات الصف الأول، وهذا ما يقوم به أيضاً خلال الفترة الحالية مع شقيقته التي تفقتد الموهبة تماماً، وأكد الكثيرون من رواد مواقع التواصل أن مي عمر تفتقد أيضاً موهبة التمثيل لكي تصبح بطلة مطلقة تحمل عملاً باسمها. وعلق أحدهم ساخراً: «تلاقي جوزك الي جايبهالك».
يشار إلى أن مي عمر قد خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل الفتوة، مع ياسر جلال وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وعهدي صادق وأحمد صلاح حسني وأحمد خالد صالح.
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كانت هذه تفاصيل خبر مي عمر تتعرض لهجوم حاد بعد إعلانها عن أولى بطولاتها المطلقة.. «تلاقي جوزك الي جايبهالك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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