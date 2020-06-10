احمد السقا يخطف محمد سامي من محمد رمضان

شارك الفنان أحمد السقا جمهوره صورة تجمعه مع المخرج محمد سامي، ولم يكشف طبيعة الموضوع، فيما أكدت بعض المصادر أن سامي والسقا تعاقدا على بطولة فيلم سينمائي من المقرر أن يبدأ تصويره بعد انتهاء جائحة الكورونا، يذكر أن محمد سامي هو المخرج الذي يتعاون معه محمد رمضان في معظم أعماله الفنية، وآخرها مسلسله «البرنس» الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

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في أول ظهور لفريق عمل البرنامج بالكامل من المنزل، يذكر أن مها الصغير زوجة أحمد السقا، عرضت الحلقة السابقة من برنامج It’s Show time على قناة cbc، من تقديمها ودينا حويدق.

يعد ظهور «دينا» هو الأول بعد إصابتها مؤخراً بفيروس كورونا المستجد؛ حيث طمأنت الجمهور على حالتها الصحية؛ موضحةً أن الأعراض التي تشعر بها بسيطة، كما أنها ستجري مسحة كورونا مرة أخرى خلال الأسبوع المقبل.

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تناولت الحلقة الحديث عن مشوار الفنان الراحل حسن حسني، من خلال لقاء مع الفنان هاني رمزي، الذي روى كواليس عملهما سوياً، والذكريات والمواقف التي جمعتهما.

كما حلت الفنانة صابرين ضيفةً على البرنامج، عبر Skybe؛ لتتحدث عن كواليس مشاركتها في موسم رمضان 2020 بمسلسل «ليالينا 80».

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