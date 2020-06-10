نور اللبنانية تنشر صور مع والدها ويتفاجىء الجمهور بوسامته!

تسببت النجمة اللبنانية نور في إرباك لجميع متابعيها بعدما احتفلت بيوم الأب ووجهت رسالة مؤثرة لوالدها، علما أن المناسبة الرسمية يتم الاحتفال بها سنويا يوم 21 يونيو، ولكن الجمهور تدارك الارتباك سريعا وانشغلت أغلب المتابعات في التغزل بوسامة الوالد مؤكدين أنه مصدر جمال النجمة اللبنانية.

نور نشرت صورة وهي محتضنة والدها عبر حسابها بموقع إنستقرام، وعلقت عليها برسالة مطولة قالت فيها: يوم أب سعيد لعمودي الفقري، شكرًا لك على إيمانك بي دائمًا، ودعمك لي عندما كنت أتابع أحلامي.

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وتابعت: لقد ألهمتني بطريقتك الخاصة لطريقي في الحياة .. أنا ممتنة إلى الأبد، أحبك يا بابي، أحبك يا فيليبوس.

أول معجبة بوالد نور كانت النجمة المصرية ندى بسيوني التي تلقت مداعبة من متابعات نور بعد التحرش بوالدها، بينما اكتفى محمد رمضان بوضع أيقونتين لقلبين باللون الأحمر، وعلق متابع مؤكدا أنه عرف الآن من أين جاءت نور بكل هذا الجمال.