بطل مسلسل فرندز يصدم الجمهور بشكله في أحدث ظهور له في شوارع نيويورك

رصد أحد المواقع الأمريكية النجم ماثيو بيري بطل مسلسل فرندز وهو في أحد شوارع نيويورك؛ حيث كان يقوم بشراء بعض الأدوية من إحدى الصيدليات الشهيرة هناك، وكان ظهور بيري مفاجئاً للكثيرين؛ حيث بدا بوزن زائد للغاية، كما أن ملامحه تبدلت تماماً، وذلك بالرغم من أنه يستعد لتقديم جزء جديد من المسلسل الشهير.

وشارك بيري خلال الفترة الماضية في إحدى الحركات الداعمة للاحتجاجات التي تجري في أمريكا حالياً بسبب العنصرية ووفاة جورج فلويد تحت أقدام أحد الجنود الأمريكان في الشارع؛ مما أثار غضب الكثيرين حول العالم وأيدوا ما يحدث بالولايات المتحدة الأمريكية حالياً.

وحرص عدد كبير من نجوم العالم على تدعيم هذه الحركة للدفاع عن حقوق فلويد ومناهضة العنصرية؛ فقد أعلن زوج كيم كاردشيان كاني ويست التكفل بكافة مصاريف نجلة الشاب الراحل ذي الأصول الأفريقية طوال حياتها، وأعلن فريق ويست تبرعه لعدد من الشركات السوداء في شيكاغو للمساعدة في إبقائها وعدم توقفها عن العمل، كما تبرع مطرب الراب الأمريكي بمبلغ 2 مليون دولار في الحسابات البنكية لكل من: أحمد أربيري وجورج فلويد وبرونا تايلور.