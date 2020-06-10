رانيا فريد شوقي: والدتي دخلت العزل المنزلي بعد إصابة أختي بكورونا

قالت الفنانة رانيا فريد شوقي أنها لم تجر مسحة فيروس كورونا، بعد إصابة شقيقتها عبير بفيروس كورونا، حيث إنني لم أخالطها منذ أكثر من أسبوع.

وأضافت رانيا أنه قبل ذلك الأسبوع كانت تلتقي بها، متخذة كافة الاحتياطات الاحترازية، لذلك فالأمر لا يستدعي إجراء مسحة للتأكد من الإصابة، خاصة أنه أيضاً لم تظهر عليها أية أعراض.

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أما عن حالة شقيقتها عبير، فأكدت رانيا أن الحالة مستقرة إلى درجة كبيرة، ولم تستدع الذهاب إلى المستشفى، فهي ملتزمة بالعزل المنزلي وتخضع للعلاج الذي أقره الأطباء، وعن حالة والدتها فقالت رانيا أنه لم تظهر عليها أية أعراض أيضاً، لكنها التزمت بالعزل المنزلي لأنها كانت من بين المخالطين لها.