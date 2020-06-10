كريم عبد العزيز بطل الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»

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كشفت بعض المصادر أن هناك مفاوضات بين الفنان كريم عبد العزيز والشركة المنتجة لمسلسل الاختيار، حيث إنه قد تم ترشيحه ليكون بطل الجزء الثاني من المسلسل، الذي حقق النجاح الكبير بجزئه الأول، الذي قام ببطولته الفنان أمير كرارة.
وأكد المصدر أن المسلسل من الممكن أن يشهد تغيرات كبيرة على مستوى الكتابة والإخراج، فليس من الضرورة أن يكون الكاتب هو باهر دويدار الذي كتب الجزء الأول، وكذلك المخرج، فمن المحتمل أن يخرج الجزء الثاني شخص آخر غير بيتر ميمي.
وأوضح المصدر أن هناك العديد من المفاجآت التي يحملها الجزء الثاني من العمل، وسوف يتم الإعلان عن كافة تفاصيل المسلسل فور تعاقد الفنان كريم عبد العزيز بشكل رسمي على بطولة المسلسل.
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