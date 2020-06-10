أول تعليق من اشرف زكي على حالته الصحية

في أول تعليق له بعد إجرائه جراحة عاجلة في القلب، أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أن حالته الصحية جيدة، وأنه تماثل للشفاء بعد إجرائه تركيب دعامة في القلب.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على التليفزيون المصري: «شعرت ببعض الألم في القلب فتوجهت إلى الطبيب الذي أجرى بعض الفحوصات الطبية وطلب مني تركيب دعامتين للقلب».

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وأوضح: «الحمد لله حالتي الصحية في تحسن وأتوجه بالشكر لكل من اتصل بي وكل من حاول الاطمئنان على حالتي الصحية وأنه خلال أيام سأعود للعمل مرة أخرى».

وأجرى الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين مساء الخميس الماضي عملية تركيب دعامتين بالقلب بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، وذلك بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

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