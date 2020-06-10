ابنة رجاء الجداوي: «أمي لسه تعبانة وفي الرعاية المركزة وهذه رسالتها لمحبيها»

كشفت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، آخر تطورات حالة والدتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا وعزلها بمستشفى بالإسماعيلية، موجهة شكراً خاصاً للأطباء المعالجين لمجهودهم المبذول لعلاج المرضى.

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وقالت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بالرغم من أن أمي لسه تعبانة جداً وما زالت في الرعاية.. وكل التقدير والشكر والعرفان بالجميل لكم جميعاً على كل المجهود المبذول لأمي وكل المرضى».

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وأضافت: «ربنا يبارك فيكم جميعاً حقيقي.. أمي بتدعي لكم جميعاً ويارب يتمم شفاها على خير ويشفي كل مريض ويرفع عنها وعنهم هذا المرض الشرس ويحميكم منه جميعاً».

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