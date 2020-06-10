مأساة محمد شاهين نجم ستار أكاديمي: بقالي 10 شهور مبشتغلش وأبحث عن عمل للإنفاق على أسرتي

عبر الفنان الشاب محمد شاهين صاحب لقب «ستار أكاديمي» عن حزنه لتوقفه عن العمل ما يقرب من 10 أشهر قبل أزمة انتشار فيروس كورونا، وهو ما دفعه للتفكير في ترك العمل الفني والبحث عن عمل آخر.

وكتب “شاهين” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: ”قبل ما أقول أي حاجة أنا بحب أتكلم معاكم علشان بحس براحة بفضفض معاكم والله العظيم مش أكتر”.

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وتابع: ”أنا يا جماعة بقالي أكتر من 10 شهور مفيش شغل بجد ودي حاجة بقولها مش علشان حد يسألني إزاي وتستغربوا من قبل كورونا والدنيا مش موفقة معايا وبشكر ربنا في كل وقت”.

واختتم شاهين قائلاً: ”يا رب يا رب يا رب البلد تفتح ونرجع نشوف أي شغل تاني ناكل منه عيش والشغل مش عيب والله بصوا ادعوا لي وادعوا لنفسكم بصلاح الحال للجميع”.

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يذكر أن شاهين طرح «ألبوم» العام الماضي ضم أغنية «ابن عمي» من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمير محروس و«ده اللي جاي» كلمات أحمد المالكي وألحان محمد يحيى وتوزيع توما وغيرها.

وتعاون شاهين في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة، أحمد المالكي، صابر كمال، محمد النادي، محمد يحيى، حسين محمود، تميم، عزيز الشافعي، أمير محروس، طارق عبدالجابر، وسام عبدالمنعم، أحمد عادل، أسامة عبدالهادي، تامر كروان، محمد سعد، صلاح مونتي، إسماعيل عبده، زيزو فاروق، سامح رأفت، أشرف البرنس، هاني يعقوب، أحمد راشد، سامح فرج، إسماعيل عبده، ومحمدي.

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