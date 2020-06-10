أشرف زكي يطمئن جمهوره على صحته بعد خضوعه لجراحة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص الفنان المصري أشرف زكي، على طمأنة جمهوره على صحته بعد خضوعه لجراحة مؤخرًا لتركب دعامتين في القلب.

أشرف زكي، قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر الفضائية المصرية: “أنا بحالة جيدة الآن بعد الجراحة، وبشكر الجميع ..وأنا جالي برقيات وورود من ناس أنا معرفهاش”.

وأضاف: “مصر تمر بظرف إستثنائي وعلى الجميع أن يتكاتف من أجل الخروج من جائحة كورونا، و أنا بصحة جيدة ويومين تلاتة ونرجع الملعب تانى”.

Advertisements

وكان أشرف زكي، قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة نقل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة، وقرر الطبيب المعالج إخضاعه للجراحة.

أشرف زكي، شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل “فرصة تانية”، وشاركه البطولة ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخرمن الفنانين وتدورأحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى، وتخوض ياسمين البطولة المطلقة الثانية فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل “حكايتى” العام الماضى.

وكانت أخر أعمال الفنان اشرف زكى مشاركته في مسلسل “الأخ الكبير”، للنجم محمد رجب وشارك في بطولته كل من ايتن عامر وهبة مجدى تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق وجسد دور رجل أعمال خلال الأحداث.