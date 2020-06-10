بيونسيه وشركة “ديزني”.. صفقة ضخمة بـ 100 مليون دولار

متابعة بتجـــــــــــرد: تجدد النجمة العالمية بيونسيه تعاونها مع شركة “ديزني” بعد عام من التعاون معًا في فيلم The Lion King في عام 2019.

وتقترب بيونسيه من توقيع صفقة ضخمة بقيمة 100 مليون دولار مع الشركة للعمل في ثلاثة مشاريع جديدة.

ويتضمن أحد المشاريع، الموسيقى التصويرية لفيلم Black Panther 2 والذي سيصدر في عام 2021 بالإضافة إلى مشروعين إضافيين.

وأصبحت بيونسيه لاعبًا رئيسيًا لشركة “ديزني” والتي تعتبرها وجهًا مناسبًا لعلامتها التجارية وفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن بيونسيه عملت على عدد من المشاريع مع “ديزني”، بما في ذلك الأداء الصوتي لشخصية “نالا” في الإصدار الجديد من The Lion King، وتحرص الشركة على العمل مع بيونسيه في المزيد من المشاريع.

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وكجزء من الصفقة، تحاول “ديزني” أيضًا العمل مع بيونسيه في بعض الأفلام الوثائقية الجديدة القادمة لشبكة Disney Plus.

وما تزال المفاوضات مع بيونسيه جارية وتم الكشف عن بعض التفاصيل النهائية فقط الآن.

وعملت بيونسيه للمرة الأولى مع “ديزني” في عام 2007 في فيلم Alice In Wonderland كجزء من سلسلة Disney Dream Portrait وتتطلع الشركة لمشاريع قادمة تتماشى تمامًا مع علامة بيونسيه التجارية.

جدير بالذكر أن بيونسيه وقبل تتويجها من أكبر النجوم في العالم وزواجها من المغني جاي زي، عملت بيونسيه في فيلم “أوستن باور إن جولد ميمبر” عام 2002 ثم أفلام The Pink Panther وDreamgirls في 2006