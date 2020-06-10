أشهر 3 مصابين بكورونا في مصر.. فنانة شابة عاشت مأساة

لحقت الفنانة المصرية الشابة إيمان العاصي بكلٍ من كريم قاسم ورجاء الجداوي، إذ أعلنت عبر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام" إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

الشهرة التي يحظى بها النجوم الثلاثة كانت سبباً في خلق حالة كبيرة من التضامن على مواقع التواصل الاجتماعي التي دعا روّادها بالشفاء للمصابين.

ونشرت العاصي (34 عاماً) مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "أنستقرام"، الثلاثاء، قالت فيه إنها اكتشفت إصابتها بالفيروس في آخر أيام شهر رمضان المبارك.

وخلال فترة إصابتها، هاتفت العاصي جميع المخالطين لها لإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وجاءت جميع نتائج الفحوصات سلبية، بحسب العاصي.



وأشارت إلى أنَّها عزلت نفسها لمدة 15 يوماً "لأن التحليل اتأخر، بس كنت بعمل تحاليل طول الوقت، وعشت فترة رهيبة من الضغط العصبي".





وناشدت العاصي المصابين بفيروس كورونا بالابتعاد عن الضغط العصبي والتوتر والخوف والقلق، لأن هذه الأمور مجتمعة "تتسبب في ضعف المناعة".

وعن المأساة التي عاشتها الفنانة الشابة مع كورونا، قالت: "في الفترة اللي فاتت عشت أيام ما تتحكيش في 100 فيديو، عشان بنتي كانت وحشاني وكنت بكلمها فيديو كول وأعيّط أنا وهي، بس ده كان حافز ليّا عشان ماترعبش ومتوترش وأعدي الأزمة دي على خير".





وتابعت: "أنا عديت الأزمة دي من 10 أيام، وفضلت في عزل بعدها وأنا متعافية، ولسِّه من يومين بس خارجة من بيتي، لكن سمعت ناس بتقول إيه ده إيمان عندها كورونا ونازلة الشارع".

وعن الأعراض التي شعرت بها، قالت العاصي: "الأعراض إلى حد ما بسيطة، منها قيء وتكسير في العظام، لكن أكبر عرض تعرَّضت له هو فقدان حاستي الشم والتذوق، والحمد لله كل هذه الأعراض انتهت، وسعيدة إنني تجاوزت هذه الأزمة".

وأعلنت إيمان العاصي استعدادها للتبرع ببلازما الدم، وهي طريقة العلاج التي أعلنت وزارة الصحة المصرية قبل أيام التوسع فيها.

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وقبل أيام، أعلن الممثل المصري الشاب كريم قاسم إصابته بفيروس كورنا المستجد، لافتاً إلى أنَّه يتعافى تدريجياً من أعراض "كوفيد- 19".

ونفى قاسم (33 عاماً) ما تردد عن إصابة بالفيروس أثناء وجوده في إحدى الحفلات خارج العاصمة المصرية، مؤكداً أنه لم يغادر القاهرة منذ نحو شهر.

وكانت آخر أعمال كريم قاسم في موسم دراما رمضان الماضي مسلسل "لما كنا صغيرين"، بطولة ريهام حجاج وخالد النبوي ومحمود حميدة ونسرين أمين وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.





وترقد الفنانة القديرة رجاء الجداوي (81 عاماً) في مستشفى "أبوخليفة" المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد بمحافظة الإسماعيلية.

وجهت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، الأربعاء، الشكر للطاقم الطبي المصاحب لوالدتها في المستشفى.

وكتبت أميرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بالرغم من أن أمي لسِّه تعبانة جداً وما زالت في الرعاية، إلا إن كل التقدير والشكر والعرفان بالجميل لكم جميعاً على كل المجهود المبذول لأمي وكل المرضى".

وأضافت: "ربنا يبارك فيكم جميعا حقيقي.. أمي بتدعي لكم جميعا ويا رب يتمم شفاها على خير ويشفي كل مريض ويرفع عنها وعنهم هذا المرض الشرس ويحميكم منه جميعاً".

وكانت الفنانة رجاء الجداوى دخلت العناية الفائقة، الثلاثاء الماضى، بعد شعورها بضيق في التنفس وصداع وهبوط.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 411 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة.

وسجلت مصر 1385 حالة إصابة جديدة و35 حالة وفاة، الثلاثاء، ليرتفع إلى 36 ألفاً و829 العدد الإجمالي للمصابين من بينهم 9786 حالة شفاء و1306 حالات وفاة.