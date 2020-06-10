أنغام، هنا الزاهد، منى زكي وغيرهن باركن لمحمد الشرنوبي

عقد منذ قليل الفنان محمد الشرنوبي قرانه على خطيبته راندا رياض، وذلك في منزل عائلة العروس، حيث اقتصر الحفل على حضور العائلتين فقط بسبب فيروس كورونا.

والتزم كل من العروسين بالإجراءات الوقائية المتبعة للحدّ من فيروس كورونا. ومن المقرر أن يقيم الثنائي حفل زفاف يجمع العائلة والاصدقاء بعد انتهاء الأزمة الراهنة.

حرص عدد كبير من الفنانين والوجوه المعروفة على توجيه التهنئة للفنان محمد الشرنوبي على عقد قرانه نذكر منهم: أنغام، هنا الزاهد، كارمن سليمان، سمر يسري، منى زكي، ندى موسى وغيرهم.