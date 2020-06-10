محمد الشرنوبي يحتفل بعقد قرانه على مديرة أعمال أنغام (صور)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفل الفنان المصري محمد الشرنوبي، بعقد قرانه على راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام، وذلك عقب مرور 6 أشهر على خطوبتهما التي كانت في الـ 11 من ديسمبر من العام الماضي.

وتم عقد القران اليوم الأربعاء في منزل عائلة العروس، واقتصر عدد الحاضرين على الأسرتين فقط، وذلك التزامًا بالإجراءات الاحترازية التي تشهدها البلاد بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

والتزم محمد الشرنوبي وراندا رياض بجميع الإجراءات الوقائية كما قرر الثنائي إقامة حفل زفاف يجمع الأهل والأصدقاء عقب انتهاء الأزمة الراهنة.

واختارت راندا رياض أن ترتدي فستانًا من توقيع المصمم اللبناني الشهير زهير مراد، حيث تم التحضير له أثناء تواجدها في لبنان قبل أزمة كورونا، بينما ارتدى محمد الشرنوبي بدلة من cougar.

وكان الشرنوبي قد فاجأ جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم 11 ديسمبر من العام الماضي بإعلان خبر خطوبته من راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام.

ونشر الشرنوبي عبر إنستغرام مجموعة صور من حفل الخطوبة، جمعته بخطيبته والمقرّبين وعلق قائلًا: "مبروك علينا يا حبيبتي .. ربنا يقدرني وأسعدك وأعرف أخليكي على طول مبسوطة.. ربنا يخليكي ليا".

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وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الصور، وجاءت معظم التعليقات مُنصبةً حول رد فعل خطيبته السابقة ومديرة أعماله سارة الطباخ فور علمها بخبر خطبته.

وكان رد فعل المنتجة سارة الطباخ فعلا "صادما" حيال الشرنوبي، بعد إعلان خطوبته وذلك بشأن النزاع القائم بينهما بشأن التعاقد مع الشركة التي تمتلكها الأولى ويمتد لـ10 سنوات ويتضمّن شرطًا جزائيًا قدره 600 ألف دولار.

واستمرت الأمور بينهما في المحاكم قبل أن تتدخل غرفة صناعة السينما وتحل الأمر بينهما وديًا، غير أن أزمة تلوح في الأفق مجددًا هذه الفترة وربما يلجأ الثنائي مجددًا للمحاكم.

وكان آخر ظهور سينمائي للفنان محمد الشرنوبي، من خلال فيلم "بنات ثانوي" وهو من إنتاج أحمد السبكي ومن تأليف أيمن سلامة ومن إخراج محمود كامل.

"بنات ثانوي" تدور أحداثه حول 5 فتيات في مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن خلال رحلتهن في البحث عن ذاتهن في مرحلة المراهقة.

الفيلم بطولة محمد الشرنوبي، جميلة عوض، مي الغيطي، وهدى المفتي، وهنادي مهنا، ومايان السيد، وميدو عادل، وكريم قاسم، ومحمد مهران.