سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

القاهرة - لايف ستايل
أحتفلت الفنانة سيرين عبد النور بعيد ميلاد ابنتها ونشرت صور معها عبر حسابها على "إنستجرام".
وكتبت:"صارو ٩ سنين عقبال المية يا قلبي انتي !!! يا رب احميلي اياها من كل شر وعطيها سعادة الدنية وخليني حدها سند ومصدر قوة لقلبها الصغير".
ووجهت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور رسالة للفنانة رجاء الجداوي بعد تعرضها لوعكة صحية.
وغردت سيرين عبد النور: "الله يحميكي ويشفيكي وتقوميلنا بالسلامة من قلبي بدعي وبطلب من الكل يصلي ويدعي ترجعي بصحتك وأحسن من قبل".
ونفت أميرة مختار ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، شائعة وفاة والدتها او فقدانها الوعي من خلال منشور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتبت أميرة مختار: "أمي في الرعاية المركزة صح بس لم تفقد الوعي للمرة الثانية .. ادعوا ليها بالشفاء هي وكل مريض".
ونفت أميرة مختار ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، شائعة وفاة والدتها او فقدانها الوعي من خلال منشور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتبت أميرة مختار: "أمي في الرعاية المركزة صح بس لم تفقد الوعي للمرة الثانية .. ادعوا ليها بالشفاء هي وكل مريض".
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