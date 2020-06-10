أحدث إطلالة للفنانة وفاء الكيلانى عبر "انستجرام"

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الإعلامية وفاء الكيلانى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة جديدة لها .
وظهرت وفاء الكيلانى فى الصورة بإطلالة أنيقة بفستان أسود يبرز أنوثتها .
وجاءت تعليقات متابعيها كالتالى :
- قمر ربنا يحفظك ، واضاف اخر "من أشطر الإعلاميين فى الوطن العربى"
وأضافت أخرى "الله يحميكي ويسعدك اروع وفاء بالعالم" ، وعلقت أخرى "بحبك وبحب برامجكك جدا جدا بجد بستفاد من البرنامج كأنك دكتوره نفسيه".
وكان احدث انشطة وفاء الكيلاني الاعلامية، برنامج "تخاريف"، الذي عرض عبر فضائية mbc مصر، استضافت فيه عددا كبيرا من نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي.
يذكر أن الاعلامية وفاء الكيلاني تزوجت من الفنان تيم حسن، في شهر مايو عام 2017، بالقاهرة
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