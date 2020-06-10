أحمد جمال يعلن عن موعد طرح ألبومه المقبل

أعلن الفنان أحمد جمال عن موعد طرح احدث ألبوماته، من خلال لقائه في برنامج "the insider" .

وقال أحمد جمال من خلال اللقاء: احنا كنا مقررين ان الألبوم هايبقي في الصيف وهو هايبقي في الصيف ان شاء الله، واحنا في آخر اجتماع قولنا سواء في كورونا أو مفيش الألبوم هينزل ولحد دلوقتي احنا مستقرين علي عنوان "وقت مش مناسب" للألبوم.

وكان قد بدأ الفنان أحمد جمال تصوير أغنية بعنوان "جيل بطل" بفندق شيراتون القاهرة والتى تنتجها روابط الرياضية لدعم رعاية أبطال مصر المتأهلين لأولمبياد طوكيو المقبلة "جيل بطل" من إخراج تامر الضبع و وكلمات الدكتور حسن كمال وألحان محمد عزيز.

ويشارك فى تصوير كليب الأغنية من أبطال مصر الأوليمبين كل من هداية ملاك بطلة مصر فى التايكوندو وشريف عثمان بطل رفع الأثقال البارالمبى.

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وأيضا جيانا فاروق بطلة الكاراتية وسارة سمير بطلة رفع الأثقال ونور حسين بطلة التايكوندو وإيهاب عبد الرحمن بطل رمى الرمح وعلاء ابو القاسم بطل سلاح الشيش ومحمد كيشو بطل المصارعة وعلى زهران بطل الجمباز.

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