محمد محيي يطرح ثالث أغاني ألبومه 20 حريزان

قرر الفنان محمد محيى طرح ثالث أغانى ألبومه الجديد "قلت أخونه"، يوم 20 يونيو المقبل وهي ضمن ألبومه الجديد والذى طرح منه أغنيتين حتي الان. والأغنية من كلمات نور الدين حمدى، وألحان كريم حمدى، وتوزيع الموسيقى فهد. وطرح محمد محيى أغنيتين من ألبومه هما "سهرانين" من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى وحققت نجاحا كبيرا. أما الثانية "فوضت أمرى"، فهى من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى. Advertisements قد يهمك ايضاً: محمد محيى يطرح أغنية فوضت أمرى الأسبوع المقبل محمد محيى يطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد بعنوان "سهرانين"

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