هذا ما حققته أغنية Sour Candy لـ ليدي جاجا

القاهرة – لايف ستايل
حققت النجمة العالمية ليدي جاجا sour candy 52 مليون و 444 الف مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد مرور قرابة اسبوعين على طرحها.
وحصلت اغنية Sour Candy على المركز الخامس في تريند يويتوب العالمي والتي قدمتها مع فريق BLACKPINK.
وأعلنت النجمة العالمية ليدي جاجا عن الموعد النهائي لطرح ألبومها الجديد Chromatica، بعد تأجيل طرحه بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في العالم.
وغردت ليدي جاجا عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر :" الرحلة ستستمر .. من الممكن ان الانضمام لي في الـ 29 من شهر مايو Chromatica".
ويتضمن ألبوم ليدي جاجا الجديد ديو غنائي مع الموسيقي الشهير ألتون جون والمغنية الامريكية اريانا غراندي.
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