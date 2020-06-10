تقترب أغنية معقول للفنان فضل شاكر من تحقيق مليون مشاهدة عبر قناته على "يوتيوب" بعد ثلاثة أيام من طرحها. تقول كلمات الأغنية : معقول إنساك معقول .. تنساني أنا على طول .. معقول ما نعود أحباب .. نمرق متل الاغراب.. و لا نبقى سوى .. ياما قالوا الهوا غلاب ..ولا مره حسبنا حساب". نبعد يا هوى .. يا هوى يا هوى .. ياما ياما عشاق .. نسيوا الأشواق .. ضاعوا وصاروا .. بهالعمر اوراق .. ياما كنا نقول .. عاشقين على طول لا لا مش معقول .. تقدر يا فراق". Advertisements أغنية "معقول" كلمات والحان مروان خوري، فيديو ارت ورك محمد كشك. قد يهمك ايضا: المطرب اللبناني فضل شاكر يطلق أحدث أعماله الغنائية "وحشتوني" فضل شاكر يُهنئ جمهوره بعيد الفطر في رسالة جديدة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فضل شاكر يقترب من تحقيق مليون مشاهدة في 3 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.