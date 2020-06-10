سمر يسري تستمع بالإجازة في الجونة

سافرت الإعلامية سمر يسري برفقة مجموعة من أصدقائها إلى الجونة للاستمتاع بالإجازة والاحتفال بالعيد، و نشرت سمر عبر حسابها على انستغرام، صورتها من حمام السباحة خلال استمتاعها بالجو هناك.

كما نشرت عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على انستغرام، صورة مع أصدقائها ومنهم الفنانة ريهام حجاج.

يشار إلى أن آخر برامج سمر يسري كان برناج "حفلة 11" وعرض عبر قناة ON.

قد يهمك أيضا:

ريهام عبد الغفور مع سمر يسري في برنامج "أنا وأنا "الجمعة المقبلة

ريهام حجاج ترد على اتهامها بإجراء حفل ونشر الكورونا