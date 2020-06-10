سافرت الإعلامية سمر يسري برفقة مجموعة من أصدقائها إلى الجونة للاستمتاع بالإجازة والاحتفال بالعيد، و نشرت سمر عبر حسابها على انستغرام، صورتها من حمام السباحة خلال استمتاعها بالجو هناك.
كما نشرت عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على انستغرام، صورة مع أصدقائها ومنهم الفنانة ريهام حجاج.
يشار إلى أن آخر برامج سمر يسري كان برناج "حفلة 11" وعرض عبر قناة ON.
قد يهمك أيضا:
ريهام عبد الغفور مع سمر يسري في برنامج "أنا وأنا "الجمعة المقبلة
ريهام حجاج ترد على اتهامها بإجراء حفل ونشر الكورونا
كانت هذه تفاصيل خبر سمر يسري تستمع بالإجازة في الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.