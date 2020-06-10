محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:
نشر المطرب الشعبي شيكو فيديو وهو منهار يكشف فيه عن وفاة والدته.
وكان شيكو قد نشر فيديو أمس الأول استغاث فيه بوزارة الصحة ومتابعيه لإنقاذ والدته المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.
وأوضح أنه لا يعرف أين يذهب بوالدته المريضة، كاشفا عن الطبيب أخبره بعد الوصول لأحد المستشفيات أنه لا يوجد أي غرف للعناية المركزة.
وطلب من أن الجميع أن يحاول مساعدته لدخول والدته إلى أحد المستشفيات، قبل أن يعلن عن وفاتها، اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الاستغاثة.. المطرب شيكو يعلن وفاة والدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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