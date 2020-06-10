"مبسوطة جدا".. هكذا علقت لطيفة على ازدحام السيارات على المحور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

نشرت الفنانة لطيفة، صورة تكشف من خلالها عن تزاحم السيارات على المحور بالطريق الدائري، وذلك تزامنا مع انتشار وباء كورونا.

وعلقت لطيفة، على الصورة عبر حسابها على تويتر، قائلة : "‏تصدقوا زحمة موت على المحور.. بس أنا مبسوطة جدا إنى شايفة الناس وحشوني، وحاسة إن الحياة عادية" .

يذكر أن، لطيفة، طرحت مؤخرا أغنية "حب بيغير ملامح"، من كلمات وألحان إسلام صبري، وتستعد لطرح أغنيتها الجديدة "للشمس" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.