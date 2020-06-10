محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
نشرت الفنانة لطيفة، صورة تكشف من خلالها عن تزاحم السيارات على المحور بالطريق الدائري، وذلك تزامنا مع انتشار وباء كورونا.
وعلقت لطيفة، على الصورة عبر حسابها على تويتر، قائلة : "تصدقوا زحمة موت على المحور.. بس أنا مبسوطة جدا إنى شايفة الناس وحشوني، وحاسة إن الحياة عادية" .
يذكر أن، لطيفة، طرحت مؤخرا أغنية "حب بيغير ملامح"، من كلمات وألحان إسلام صبري، وتستعد لطرح أغنيتها الجديدة "للشمس" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر "مبسوطة جدا".. هكذا علقت لطيفة على ازدحام السيارات على المحور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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